«Фармасинтез» подал ответный иск к немецкой Bayer из-за патента на сорафениб

В пресс-службе «Фармасинтеза» Vademecum сообщили, что иск связан с оспариванием «незаконно продленного» патента на сорафениб (оригинальный препарат – Нексавар от Bayer). Третьим лицом к судебному разбирательству привлечена Федеральная служба по интеллектуальной собственности.

В Bayer на запрос Vademecum о предмете спора на момент публикации новости не ответили.

В России у Bayer два патента на сорафениб. Действие одного из них истекло 1 июня 2022 года (патентообладатель – Bayer HealthCare), срок действия второго патента истечет в 2026 году (патентообладатель – Bayer Pharma).

«Фармасинтез» в 2018 году зарегистрировал дженерик Нексавара и осенью 2021 года ввел его в оборот. В июне 2022 года Bayer подала иск о взыскании 19,7 млн рублей с «Фармасинтеза» и ее контрагента «Ремедиум» – как поясняли в компании, в целях защиты своей интеллектуальной собственности. «Ремедиум» в январе – мае 2022 года заключил контракты с госзаказчиками на поставку дженерика от «Фармасинтеза» на 54,8 млн рублей.

Одновременно Bayer подала иск к «Нативе» (с мая 2022 года – ООО «Спектр»), где требует уже 400,4 млн рублей. Речь идет о сумме компенсации за использование изобретения, следует из документов суда. «Натива» с 2018 года продает дженерик сорафениба, в 2021 году компания заключила госконтракты на 777,6 млн рублей.

Bayer еще с 2018 года судится с «Нативой». Немецкая компания пытается запретить ввод в оборот дженерика, ссылаясь на нарушение патентов на действующее вещество, однако это не мешает российской фармкомпании продавать свой препарат на гостендерах.

Фото: nytimes.com

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