GSK сообщила об эффективности вакцины против респираторно-синцитиального вируса

GSK представила данные III фазы испытаний вакцины против респираторно-синцитиального вируса. Она оказалась эффективна на 94% в случае с тяжелой формой вызванных вирусом заболеваний. У препарата от Pfizer эффективность оказалась меньшей, хотя и прямое сравнение некорректно.

GSK сообщила данные об эффективности своей вакцины против респираторно-синцитиального вируса (РСВ). Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Общая эффективность в испытании III фазы, в котором приняли участие 25 тыс. человек, в том числе пожилые люди старше 60 лет, составила 82,6%. В ходе исследования проверялась работа препарата против болезни нижних дыхательных путей, связанной с этим вирусом. Эффективность против тяжелой формы болезни нижних дыхательных путей составила 94,1%, у взрослых в возрасте от 70 до 79 лет — 93,8%.

РСВ является основной причиной пневмонии у детей ясельного возраста и пожилых людей. Ежегодно связанные с ним заболевания вызывают тысячи госпитализаций и смертей, но сложная молекулярная структура вируса до недавнего времени сводили на нет все попытки создать эффективную вакцину.

В августе Pfizer обнародовала положительные данные с III фазы испытаний своей вакцины против РСВ у пожилых людей. По данным компании, эффективность против заболевания нижних дыхательных путей с двумя или более симптомами составила 66,7%, а эффективность против тяжелой формы заболевания, определяемого тремя или более симптомами, составила 85,7%.

Аналитики Morgan Stanley заявили, что из-за разных конечных точек испытаний в исследованиях GSK и Pfizer прямое сравнение эффективности некорректно. «Тем не менее данные GSK действительно выглядят внушительно по сравнению с данными, представленными Pfizer», — передает Reuters.

Николай Соколов

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