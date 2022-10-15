Беларусь направляет в РФ более 70% экспорта своих лекарственных препаратов FDA предупреждает о нехватке препарата Adderall для лечения СДВГ из-за задержек с производством Teva » Фармзавод «Ортат» реализует новый инвестпроект Одно из крупнейших фармацевтических предприятий в Костромской области – фармзавод «Ортат» (входит в группу компаний «Р-Фарм») – реализует новый инвестиционный проект. Об этом сообщает «СМИ 44». Предприятие за счет закупки нового оборудования планирует увеличить производственные мощности. Общая сумма инвестиций превысит 237 млн рублей. Инвестпроект рассчитан на два года. Предприятие благодаря его реализации сможет сократить сроки производства медикаментов, расширить перечень и повысить качество выпускаемых препаратов, а также создать новые рабочие места. У предприятия будет право получить инвестиционный налоговый вычет. Как стало известно ранее, ГК «Р-Фарм» зарегистрировала препарат для лечения внебольничной пневмонии. gxpnews