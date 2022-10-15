Беларусь направляет в РФ более 70% экспорта своих лекарственных препаратов

По словам гендиректора управляющей компании холдинга «Белфармпром» Сергея Казакевича, Беларусь направляет в Россию более 70% экспорта своих лекарственных препаратов (ЛП).

«Традиционно Российская Федерация занимает более 70% нашего экспорта. Это обусловлено не только тесными торгово-экономическими связями, но и размером рынка Российской Федерации», – цитирует Казакевича ИА «Красная Весна».

Как он отметил, для белорусских фармацевтических предприятий экспорт жизненно необходим, так как он позволяет создавать экономически эффективные производства.

«Белорусский фармрынок не сможет поглотить имеющийся объем промышленного производства. Поэтому российский рынок для нас, безусловно, важен», – сказал директор компании.

Сергей Казакевич отметил, что регуляторные требования двух стран достаточно сходны, чего не скажешь об экспорте в страны дальнего зарубежья. Для них приходится полностью переделывать все документы, чтобы зарегистрировать там какой-то препарат.

Как стало известно ранее, Беларусь и Узбекистан хотят открыть совместное биофармацевтическое производство.

gxpnews