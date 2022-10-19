Предприятиям фарммедпрома, пострадавшим от мобилизации, предложили отсрочку по субсидиям

Минпромторг предложил увеличить отсрочку по исполнению субсидий по госпрограммам для компаний и ИП, в том числе по программе развития фарммедпрома. Кроме того, на отсрочку смогут претендовать компании, в которых не менее 15% сотрудников были мобилизованы.

Минпромторг опубликовал для общественного обсуждения поправки в постановление правительства от 9 марта 2022 года №308.

Этим постановлением российским организациям и ИП предоставляется отсрочка по исполнению субсидий по госпрограммам. Те компании, которые не успевали из-за санкций в 2022 году достичь целевых показателей предоставления субсидий, могли претендовать на отсрочку до года. Речь шла в том числе о получателях субсидий по программе «Развитие фарммедпромышленности».

Теперь же Минпромторг предлагает предоставлять предприятиям отсрочку не до одного, а до двух лет. Также расширен круг компаний, которые могут претендовать на послабление. Сейчас в постановлении идет речь о компаниях, пострадавших из-за санкций. Минпромторг предлагает распространить меру на компании, в которых мобилизовано более 15% численности сотрудников, занятых в освоении субсидий. Кроме того, на отсрочку смогут претендовать исполнители и соисполнители государственного оборонного заказа, если поступления по госконтрактам были увеличены после 24 февраля и составляют более 20% валовой выручки получателя субсидии.

Отраслевые объединения фармацевтической и медицинской промышленности обращались в правительство, Минобороны за предоставлением отсрочки от мобилизации. Там указывали на риск полной или частичной остановки производства из-за мобилизации важных в производственном процессе специалистов.

В 2021 году самый низкий показатель исполнения бюджета среди всех госпрограмм оказался у программы «Развитие фарммедпрома». Если на поддержку фармацевтической и медицинской промышленности было предусмотрено 7,8 млрд рублей, то израсходовано 5,89 млрд, или 75,2%, подсчитала Счетная палата РФ.