В Калуге за 3,4 млрд рублей запустили производство нетканого полотна для медпрома

Компания «Натюрель», входящая в «ЗетХолдинг», 14 октября запустила на базе своего завода в особой экономической зоне «Калуга» линию по выпуску нетканого полотна, применяемого в косметическом и медицинском производстве. Инвестиции в проект составили 3,4 млрд рублей, производственную линию возвели за два года.

При выходе предприятия на полную мощность будет создано 250 рабочих мест. Какой будет мощность производства, пока не сообщается.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Натюрель» занимается производством нетканых текстильных материалов и изделий. Организация зарегистрирована в Калужской области в мае 2019 года. Изначально компанией владел бывший гендиректор и совладелец ООО «ЗетХолдинг» Николай Глинкин. Затем (с декабря 2019 года) 100% перешли швейцарской Laboratoriya Natyurel SA. С января 2021 года «Натюрель» принадлежит «ЗетХолдингу». В 2021 году ООО «Натюрель» выручило 67 тысяч рублей, убыток составил 5 млн рублей.

ООО «ЗетХолдинг» зарегистрировано в ноябре 2020 года,прибыль компании в 2021 году составила 348 тысяч рублей. Юрлицо принадлежит гражданину Казахстана Сергею Чайжунусову (33,88%), гражданину России, гендиректору ООО «Зеттек» (производство парфюмерных и косметических средств) Ваагну Манукяну (32,56%), компании из Объединенных Арабских Эмиратов Thirty Seventh Investment company LLC (26,85%), московскому ООО «Перспективные промышленные и инфраструктурные технологии – 12» (4,66%), петербургским ООО «Богатырь партнеры» и ООО «Гром Партнеры» (по 0,56%), а также кипрской Co-Investment Partnership I, L.P (0,47%).

В начале июня 2022 года статус резидентов особой экономической зоны «Калуга» получили компании «Астрафарм Калуга» и «Б-Фарм Биотех». «Астрафарм Калуга» построит высокотехнологичное производство лекарств за 453 млн рублей, «Б-Фарм Биотех» готова инвестировать в возведение другого завода 3,5 млрд рублей.