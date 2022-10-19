Amylyx обвинили в завышении цен на препарат от амиотрофического склероза

Компанию Amylyx Pharmaceuticals обвинили в завышении цены на свой препарат от бокового амиотрофического склероза Relyvrio.

Цена на недавно одобренный компанией Amylyx препарат от бокового амиотрофического склероза (БАС) Relyvrio излишне завышена, пишет The Wall Street Journal. Компания хочет продавать годовой курс препарата за 158 тыс. долл., что примерно на 150 тыс. долл. больше, чем ранее прогнозировал Институт клинического и экономического обзора.

Специалисты Института, который занимается изучением расходов на здравоохранение, полагали, что цена препарата может составить около 10 тыс. долл. за год, а в крайнем случае 30 тыс.

Представитель Amylyx сообщил изданию The Becker’s Hospital Review, что производитель уже работает со страховыми компаниями, чтобы доплаты за препарат по страховке были равны нулю. Также компания планирует бесплатно предоставлять препарат пациентам с амиотрофическим склерозом, у которых страховки нет.

В ответ на претензии к заявленной цене Relyvrio генеральные директора Amylyx Джастин Клее и Джош Коэн заявили Politico, что «страховщики поддержат баланс цен, который позволит получить доступ к препарату всем, кто может получить от него пользу».

В марте консультативная группа FDA проголосовала против одобрения Relyvrio после обсуждения результатов испытания II фазы. В сентябре другая независимая комиссия проголосовала за одобрение на основании дополнительного анализа того же испытания. Клиническое исследование с участием 137 пациентов показало, что получавшие Relyvrio жили на 10 месяцев дольше, чем группа плацебо. FDA одобрило терапию в сентябре, и Джастин Клее заявлял, что Amylyx уберет препарат с рынка, если испытание III фазы не подтвердит предыдущие данные.

Николай Соколов

pharmvestnik