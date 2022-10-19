На российский рынок вышел дистанционный стетоскоп eKuore Pro

Компания «Авивир» зарегистрировала и начала продажи электронного стетоскопа от испанской компании eKuore Medical Devices. Устройство предназначено для удаленного мониторинга состояния здоровья пациентов с хроническими заболеваниями, а также для обследования при подозрении на COVID-19.

Стетоскоп eKuore Pro может подключаться к беспроводным и проводным наушникам и слуховому аппарату, а также позволяет увеличить громкость, в отличие от стандартных стетоскопов. Кроме того, обычный стетоскоп требует контакта с больным (менее 50 см между врачом и пациентом), что увеличивает риск заражения коронавирусной инфекцией. Прослушивание с помощью eKuore Pro выполняется удаленно: стетоскоп можно подключить по Bluetooth к беспроводным наушникам или динамикам с помощью специального мобильного приложения, а результаты аускультации автоматически фиксируются в истории болезни.

Как уточнили в «Авивир», eKuore Pro может применяться для диагностики COVID-19, в кардиологии и неврологии, а также в педиатрии. Использовать устройство могут как клиники и врачи для дистанционного мониторинга и телемедицинских консультаций, так и конечные потребители, например, родители, которые хотят участвовать в диагностике.

Стоимость eKuore Pro составит порядка 45 тысяч рублей. В настоящее время устройство доступно для медицинских организаций и врачей, а в перспективе поступит в розницу.

Стартап eKuore Medical Devices появился в 2012 году в Испании, в него инвестировали участники платформы Capital Cell, поддержали акселератор Lanzadera и европейское агентство EASME. По данным Crunchbase, за четыре раунда стартапу удалось привлечь 1 млн евро. В Великобритании eKuore интегрирован в платформу Feebris – медицинское программное обеспечение для домов престарелых, чтобы вовремя отследить ухудшение состояния пациента и оказать медпомощь. В портфеле компании также есть ветеринарный стетоскоп и другие устройства для дистанционного мониторинга здоровья и телемедицины.

На российском рынке в настоящее время доступен только стетоскоп eKuore Pro. Отечественный аналог разрабатывал резидент «Сколково» – компания «Медхард». В апреле 2022 года она получила регудостоверение на стетоскоп под брендом Phonendo, предназначенный для телемедицины, но пока в продажу он не поступил.

Компания «Авивир» – оператор комплексных проектов в области здравоохранения, специализирующийся на исследованиях, разработке, производстве лекарственных средств, лабораторного оборудования и медицинской техники. «Авивир» выступает держателем регудостоверений и дистрибьютором линейки диагностических тестов на SARS-CoV-2. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году выручка компании составила 1,893 млрд рублей, чистая прибыль – 385 млн рублей.