Gilead и MacroGenics договорились о совместном создании препаратов от рака крови

Компании Gilead Sciences и MacroGenics договорились о совместной разработке биспецифических антител для лечения гематологического рака, заключив сделку на $1,7 млрд. Об этом сообщает издание PharmaLive.

Согласно условиям соглашения, Gilead выплатит MacroGenics аванс в $60 млн. Также MacroGenics получит право на выплаты до $1,7 млрд по мере прохождения различных этапов разработки, одобрения и коммерциализации. MacroGenics также претендует на получение многоуровневых лицензионных отчислений и роялти.

Партнерство компаний сосредоточится на трех программах: биспецифическом антителе MGD024 и двух других биспецифических антителах. MGD024 разрабатывается для лечения рака крови, включая острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) и миелодиспластические синдромы (МДС).

MGD024 был разработан с использованием технологической платформы DART компании MacroGenics. MGD024 предназначен для снижения вероятности синдрома высвобождения цитокинов. Платформа DART увеличивает степень противоопухолевой активности за счет более длительного периода полувыведения, что позволяет применять прерывистое дозирование препарата, отмечает издание.

MacroGenics уже начала вводить MGD024 в ходе первой фазы исследования у пациентов с CD123-позитивными гематологическими злокачественными новообразованиями.

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