В Пермском крае расследуется уголовное дело о поставке поддельных СИЗ на 367 млн рублей

В Перми продолжается расследование уголовного дела в отношении фактического руководителя ООО «Медлайт» из Челябинска Станислава Чалкова, обвиняемого в сбыте фальсифицированных медицинских изделий и мошенничестве. В ноябре 2020 года ГКУ «Финансово-хозяйственное управление» Пермского края заключило с компанией госконтракт на поставку средств индивидуальной защиты (СИЗ) на сумму 366,9 млн рублей, однако медики, уже получив медизделия, распознали подделку.

Следствие установило, что с декабря 2020 по февраль 2021 года в Пермский краевой центр мобилизационных резервов «Резерв» была поставлена поддельная продукция – 700 тысяч медицинских халатов и 679,9 тысячи комплектов защитной одежды якобы производства ЗАО «Здравмедтех-Поволжье». Однако вся партия халатов, как убеждены следователи, оказалась фальсификатом, а из защитных комплектов непригодными были признаны 57,5 тысячи изделий. Ущерб был оценен в сумму 101 млн рублей.

В том же 2020 году «Медлайт» заключил с Финансово-хозяйственным управлением Пермского края еще два госконтракта – на поставку 1,3 млн медицинских одноразовых шапочек на сумму 2,4 млн рублей и 645,8 тысячи респираторов на сумму 65,2 млн. К данным медизделиям претензий ни у медиков, ни у следствия не возникло.

Расследование по факту незаконного сбыта было начато в июне 2021 года, а уже в апреле 2022 в одно производство с ним было соединено уголовное дело, возбужденное по факту мошенничества. Тогда же был задержан фактический руководитель ООО «Медлайт» Станислав Чалков и проживавший в Казани гражданин Узбекистана Уткирбек Мамажонов, который, по данным правоохранителей, занимался незаконным изготовлением СИЗ.

Чалкову было предъявлено обвинение в сбыте фальсифицированных медицинских изделий, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (п. «а» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), и в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном по предварительному сговору в составе организованной группы (ч. 4 ст. 159 УК РФ). До 17 июня 2022 года предприниматель находился в СИЗО, после чего был переведен под домашний арест на съемной квартире в Перми до 23 декабря.

Мамажонов был обвинен в сбыте фальсифицированных медицинских изделий, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью или смерть человека (п. «б» ч. 2 ст. 238.1 УК РФ), а также в мошенничестве. Гражданин Узбекистана решением суда был помещен в СИЗО до 23 декабря 2022 года.

Пермский краевой суд 13 октября 2022 года рассмотрел жалобу Чалкова на отказ Дзержинского районного суда Перми от 30 сентября изменить место домашнего ареста на Челябинск. Предприниматель объяснил, что у него нет возможности оплачивать съемное жилье, так как личные счета и счета «Медлайт» заблокированы. Судья назвала обоснованным отказ пересмотреть вопрос о месте домашнего ареста, поэтому Чалков был оставлен под домашним арестом до 23 декабря 2022 года в Перми.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медлайт» было зарегистрировано в Челябинске в 2014 году. Бенефициаром юрлица является Лариса Чалкова. В 2021 году компания выручила 133 млн рублей при чистой прибыли 8,3 млн рублей. В 2020 году «Медлайт» показал выручку 552,4 млн рублей с чистой прибылью 81,6 млн рублей.

После пандемийного 2020 года уголовные дела в отношении поставщиков медизделий не редкость. В июле 2022 года Ленинский районный суд Владимира приговорил совладельца ООО «НПФ «Костромская медтехника» Андрея Герасимова и коммерческого директора компании Оксану Рыжову к 5,5 и 5,1 года колонии общего режима соответственно по уголовному делу о поставке просроченных аппаратов искусственной вентиляции легких весной 2020 года. Обвиняемые не признали вину. Помимо лишения свободы, подсудимым назначены штрафы в размере 2 млн и 1 млн рублей.