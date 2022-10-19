«Брайт Вэй Индастриз» запустит в Москве производство лекарств за 2,5 млрд рублей

Сейчас на заводе идут пусконаладочные работы, а полноценный запуск запланирован на I квартал 2023 года. Мощности производства рассчитаны на выпуск 3,6 млрд единиц продукции по 80 различным наименованиям в год. Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал, что целевым потребителем продукции комплекса станет государственная система здравоохранения.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Брайт Вэй Индастриз» было зарегистрировано в Москве в 2017 году. Бенефициаром юрлица является Людмила Щербакова. В системе СПАРК не отображена выручка компании за 2021 год, но показана чистая прибыль – 1 млн рублей.

«Брайт Вэй Индастриз» заявила о намерении инвестировать 1,9 млрд рублей в строительство фармацевтического завода в Зеленограде на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» еще в 2018 году. Возведение объекта должно было начаться в июне 2020 года – об этом говорил в том же месяце заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

К тому моменту строительство завода подорожало до 2,8 млрд рублей, а планируемая мощность производства увеличилась до 78 наименований препаратов. Разрешение на строительство действительно до 17 сентября 2023 года, отмечали в сентябре 2020 года в Комплексе градостроительной политики Москвы.

Некоторые российские фармкомпании в настоящее время расширяют свои производственные линии и строят предприятия в Москве и других регионах. Например, в начале сентября 2022 года экспертный совет Фонда развития промышленности (ФРП) выдал заем в размере 2 млрд рублей компании «Генериум-Некст» (принадлежит АО «Генериум» – структуре Виктора Харитонина) на строительство в технополисе «Москва» на площадке «Алабушево» завода по производству препаратов для лечения сердечно-сосудистых и орфанных заболеваний.

Также ФРП предоставил льготный заем в размере 2 млрд рублей компании «Р-Опра» (входит в группу «Р-Фарм») на строительство фармзавода в ОЭЗ «Технополис Москва» по офсетному контракту, заключенному в 2018 году с Москвой, и одобрил для ООО «Р-Фарм Новоселки» (также входит в ГК «Р-Фарм») заем в размере 802 млн рублей для организации в Ярославле производства 17 препаратов из перечня ЖНВЛП.

Фото: technomoscow.ru

vademec