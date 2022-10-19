Минпромторг отменит минимальную долю закупок аппаратов МРТ российского происхождения

Минипромторг РФ предложил внести изменения в перечень продукции российского происхождения, для которой устанавливается минимальная доля закупок на рынке госзаказа. В категории медизделий из списка на 2023 год планируется исключить магнитно-резонансные томографы и системы однофотонной эмиссионной компьютерной томографии, а войти в обновленный перечень могут хирургические перчатки, электрокардиографы и фотопластинки.

Также из перечня планируется исключить операционные и смотровые медицинские светильники, расходные материалы для аппаратов искусственной вентиляции легких и донорского плазмафереза/тромбоцитафереза.

Кроме того, на будущий год ведомство предлагает снизить минимальную долю госзакупок с 60% до 45% аппаратов, основанных на использовании альфа-, бета- или гамма-излучений, применяемых в медицинских целях (хирургия, стоматология и пр.), с 75% до 30% – компьютерных томографов, с 90% до 70% – приборов оптического и фотографического оборудования.

В случае если подготовленный Минпромторгом проект постановления правительства будет утвержден, оно вступит в силу с 1 января 2023 года.

В начале декабря 2020 года Правительство России установило ежегодные минимальные квоты на госзакупки по 223-ФЗ двадцати профилей медицинских изделий на рынке госзаказа. В среднем обязательная доля закупки отечественного медпрома составила 50–60% на 2021 год с дальнейшим ростом к 2023 году. В списке были компьютерные и магнитно-резонансные томографы, ультразвуковые сканеры, аппараты искусственной вентиляции легких и эндоскопическое оборудование.

В марте 2022 года Минпромторг опубликовал проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях РФ. Изменения предполагают введение санкций за нарушение «национального режима закупок», в том числе при отклонении от годовой минимальной доли закупок медизделий из России и стран ЕАЭС. Должностным лицам, в случае утверждения поправок, грозит штраф от 5 до 55 тысяч рублей, госзаказчикам – от 55 до 510 тысяч рублей.