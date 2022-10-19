Gilead и MacroGenics заключили соглашение для создания препаратов от гематологических опухолей

Компании Gilead Sciences и MacroGenics будут разрабатывать препараты для борьбы с гематологическими опухолями. Сумма сделки составит 1,7 млрд долл.

Gilead Sciences и MacroGenics заключили соглашение на сумму до 1,7 млрд долл. для разработки биспецифических антител для лечения гематологического рака. Об этом сообщает издание PharmaLive.

Сотрудничество сосредоточится на трех программах: биспецифическом антителе MGD024 и двух других биспецифических антителах. MGD024 разрабатывается для лечения рака крови, включая острый миелоидный лейкоз (ОМЛ) и миелодиспластические синдромы (МДС).

MGD024 был разработан с использованием технологической платформы MacroGenics под названием DART. MGD024 предназначен для снижения вероятности синдрома высвобождения цитокинов, потенциально опасной для жизни чрезмерной реакции иммунной системы. Платформа DART увеличивает степень противоопухолевой активности за счет более длительного периода полувыведения, что позволяет применять прерывистое дозирование препарата.

MacroGenics уже начала вводить MGD024 в ходе I фазы исследования у пациентов с CD123-позитивными гематологическими злокачественными новообразованиями.

По условиям соглашения Gilead заплатит MacroGenics 60 млн долл. авансом. Также MacroGenics получит право на выплаты до 1,7 млрд долл. по мере прохождения различных этапов разработки, одобрения и коммерциализации. MacroGenics также претендует на получение многоуровневых лицензионных отчислений от глобальных чистых продаж MGD024 в случае одобрения препарата, а также роялти от двух других разработок.

Николай Соколов

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