Оператор маркировки лекарств сообщил о восстановлении работы системы

Система маркировки лекарств заработала после сбоя. При этом уточняется, что в системе еще могут наблюдаться задержки при обработке данных. Оператор маркировки объяснил сбой техническими работами.

Служба поддержки «Честного знака» сообщила о восстановлении работы ФГИС МДЛП. При этом уточняется, что в системе еще могут наблюдаться задержки при обработке данных. «Обращаем Ваше внимание, что в данный момент документы могут обрабатываться медленнее. Задержки в обработке будут устранены в ближайшее время», — говорится в сообщении.

Оператор СМДЛП отмечает, что аптеки и медицинские организации могут принимать товар и продавать его без ожидания ответа от системы маркировки в соответствии с постановлением правительства № 1556.

С 6:30 (мск) 18 октября аптеки сообщили о сбое в системе МДЛП. Они получили сообщение от службы поддержки «Честного знака» о приостановке обработки документов. Оператор маркировки объяснил сбой техническими работами. При этом опрошенные «ФВ» сети отметили, что старые приходы аптека реализовывать может, а новые — только с нарушением кассовой дисциплины.

«В 6 часов утра 18 октября мы наблюдали технические работы в работе системы маркировки, аптеки по-прежнему обслуживали клиентов, пробивали чеки на покупку. Насколько нам известно, сейчас работа системы маркировки налажена», — сообщил генеральный директор аптечной сети «Ригла» Александр Филиппов.

«На данный момент фармацевтический завод «Сервье» в Москве продолжает производство лекарственных препаратов по плану. Система МДЛП работает в штатном режиме и проводимые технические работы в системе МДЛП также не оказали влияния на процессы дистрибьюции», — прокомментировал ситуацию заместитель директора по управлению цепями поставок по странам ЕАЭС компании «Сервье» Роман Шориков.

«Наши аптеки находятся в Ростовской области, система МДЛП работает в штатном режиме. Все необходимые документы, которые мы отправляем обрабатываются, потребители приобретают лекарственные препараты и затруднений с системой мы не испытываем», — сообщила индивидуальный предприниматель Елена Водолазова.

Фото: Екатерина Погонцева

Ольга Коберник

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