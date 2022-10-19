Игроки ветеринарного рынка заявили об отсутствии данных по объемам отечественных вакцин

Игроки ветеринарной отрасли заявили об отсутствии данных по объему производства отечественных вакцин в России. Россельхознадзор эту информацию отрицает. Ранее участники рынка сообщили о риске лишиться зарубежных ветпрепаратов.

Данных по объемам отечественных ветеринарных вакцин нет ни у аналитических компаний, ни у игроков рынка, рассказали «ФВ» эксперты. Детализированная информация есть разве что у Россельхознадзора, сообщил директор по развитию компании RNC Pharma Николай Беспалов. Его слова «ФВ» также подтвердил источник на фармрынке. Регулятор уверяет, что информация об отсутствии данных не соответствует действительности.

Ветеринарная отрасль опасается лишиться зарубежных вакцин из-за требований Россельхознадзора. С 1 ноября 2022 года всем зарубежным импортерам иммунобиологических лекарств необходимо предоставить штаммы своих препаратов российскому регулятору. В Минсельхозе РБК заявили, что «риски сокращения рынка иммунобиологических лекарственных препаратов для ветеринарного применения отсутствуют».

В связи с этим «ФВ» попробовал сопоставить представленность на рынке отечественных и зарубежных ветеринарных вакцин, но оказалось, что задача практически невыполнима.

Фото: ru.123rf.com

Руслан Мавлиханов

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