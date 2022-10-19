Правительство сняло требования к количеству необходимых для получения лицензии работников

С компаний временно сняли требования к количеству работников, обязательных для получения разрешения на деятельность, в том числе фармацевтическую. Взамен мобилизованных сотрудников предприятиям необходимо будет в течение полугода найти новых работников. При этом за старыми сотрудниками сохранятся рабочие места.

Компании, имеющие лицензии на определенные виды деятельности и чьи специалисты были призваны на военную службу, могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. К таким организациям не будут применяться штрафные санкции. Соответствующее Постановление Правительства РФ № 1839 от 15.10.2022 подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Речь идет о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения лицензии. Документ вносит изменения в Постановление Правительства РФ № 353 от 12.04.2022. Всего такая мера коснется 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения, в их числе и фармацевтическая сфера.

В правительстве отметили, что компании в срок от трех до шести месяцев должны найти новых квалифицированных работников, чтобы соответствовать существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место: трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключен срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

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Артем Косенок

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