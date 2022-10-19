«Фармасинтез-Норд» планирует оспорить патент Bayer на сорафениб

«Фармасинтез-Норд» обратился в суд, чтобы оспорить патент компании Bayer на сорафениб. Ранее немецкий производитель пытался через суд взыскать компенсацию с российской компании за нарушения интеллектуальных прав на препарат.

«Фармасинтез-Норд» (входит в ГК «Фармасинтез») подал иск в Суд по интеллектуальным правам к немецкой Bayer HealthCare, следует из картотеки арбитражных дел. В карточке дела пока нет информации о сути иска, но в пресс-службе «Фармасинтеза» сообщили, что речь идет о признании недействительным «незаконно продленного» патента зарубежного производителя на сорафениб. В компании не уточнили, о каком конкретно патенте идет речь.

В России у Bayer два патента на сорафениб: № 2319693 «Производные мочевины (варианты), фармацевтическая композиция (варианты) и способ лечения заболевания, связанного с ростом раковых клеток (варианты)» и № 2420283 «Фармацевтическая композиция, содержащая омегакарбоксиарилзамещенную дифенилмочевину, для лечения рака». Первый действовал с 2000 года, но затем был продлен, в итоге его действие закончилось в 2022 году. Второй патент действителен до 2026 года.

Согласно Государственному реестру лекарственных средств, «Фармасинтез-Норд» получил регистрацию на свой новый препарат под торговым наименованием «Сорафениб» в июле этого года. К тому же у компании есть второе регдосье на препарат с МНН сорафениб, выданное по евразийским правилам. Он был зарегистрирован в 2018 году. Согласно данным Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения, компания ввела этот препарат в оборот осенью 2021 года.

В пресс-службе Bayer «ФВ» уточнили, что компания находится в процессе получения документов по делу и изучения деталей.

Иски о компенсации

Этим летом Bayer обратилась в суд, чтобы взыскать компенсацию с «Фармасинтез-Норд» и его контрагента — дистрибьютора «Ремедиум», а также компании «Натива» (с июня — ООО «Спектр») в связи с нарушением прав интеллектуальной собственности.

С завода «Фармасинтез-Норд» и «Ремедиум» Bayer планирует взыскать 19,7 млн руб. Сумма иска к «Нативе» составляет 400,4 млн руб., сообщал «Коммерсантъ».

Согласно картотеке арбитражных дел, рассмотрение иска против «Фармасинтез-Норд» и «Ремедиум» отложено до ноября.

Рассмотрение иска к «Нативе» приостановлено до вынесения решения по делу, в котором Bayer требует запретить выпуск препарата «Сорафениб-натив», утверждая, что производитель нарушает права компании при его производстве.

Bayer судится с «Нативой» из-за нарушения патента на сорафениб с 2018 года. В августе 2020 года суд во второй раз отправил дело на новое рассмотрение.

«Сорафениб-натив» был зарегистрирован в 2017 году, следует из ГРЛС. В ноябре 2021 года регдосье на препарат и производство перешло к ООО «ФармМентал групп», владельцы которого могут быть связаны с «Нативой».

Фото: pixabay.com

Маргарита Грошева

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