Росздравнадзор: цены на лекарства в РФ вернулись к уровню 2021 года

В России снизились цены на лекарства, они фактически вернулись к уровню прошлого года. Об этом в понедельник, 17 октября, в ходе всероссийской конференции «ФармМедОбращение» заявила руководитель Росздравнадзора Алла Самойлова.

«Был серьезный всплеск розничных цен в марте и в апреле месяце, но на сегодняшний день мы видим не только снижение, а, можно сказать, мы пришли фактически к розничным ценам прошлого года», – цитирует Самойлову ТАСС.

По ее словам, эту динамику позволяет четко отслеживать система мониторинга движения лекарственных препаратов (ЛП). Сейчас она осуществляется в ручном режиме, в ближайшее время запланирован переход на автоматизированный сбор этих данных.

«В ближайшее время будет выведен еще и отчет по ценам не только в аптечном, но и в госпитальном сегменте», – добавила Алла Самойлова.

Кроме того, глава Росздравнадзора на конференции сообщила о том, что ведомство выдало более 500 разрешений на дистанционную торговлю.

При этом Росздравнадзор заблокировал 36 тысяч сайтов за недоброкачественные услуги. Основные причины блокировки:

на сайте можно купить то, что продается по рецепту,

нет лицензии на фармацевтическую деятельность,

реализуются ЛП, не зарегистрированные в РФ.

За последние восемь месяцев ни одна фармацевтическая компания не ушла с рынка, заявил в ходе всероссийской конференции «ФармМедОбращение» заместитель министра здравоохранения России Сергей Глаголев.

gxpnews