WSJ сообщил о чрезмерно завышенной цене на препарат компании Amylyx против БАС

Цена на недавно одобренный препарат компании Amylyx от бокового амиотрофического склероза (БАС) Relyvrio чересчур завышена, пишет The Wall Street Journal. Производитель намерен реализовывать годовой курс препарата за $158 тысяч, что почти на $150 тысяч больше, чем прогнозировал Институт клинического и экономического обзора. Сотрудники института ожидали, что цена лекарственного средства может составить около $10 тысяч за годовой курс.
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило препарат компании Amylyx от БАС в конце сентября.
Препарат представляет собой комбинацию общих соединений фенилбутирата натрия и таурурсодиола, которые работают вместе, чтобы предотвратить преждевременную гибель нервных клеток в головном и спинном мозге.
Данные испытаний препарата, проведенных компанией, показали, что ЛС замедляло прогрессирование заболевания как минимум на 25% и увеличивало продолжительность жизни на несколько месяцев. Сначала FDA не хотело одобрять препарат из-за недостаточных доказательств его эффективности, но позже изменило свое мнение. Эксперты Ассоциации БАС (ALS Association) назвали одобрение FDA «значительным шагом» в борьбе с заболеванием. Тем не менее есть некоторые спорные моменты в ситуации с этим препаратом.