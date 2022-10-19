Регулятор ЕС рекомендовал вакцину Takeda от лихорадки денге

Европейский регулятор по лекарственным средствам рекомендовал вакцину против лихорадки денге от японской компании Takeda.
«Советники Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) поддержали использование Takeda для лиц в возрасте 4 лет и старше для предотвращения любого из четырех так называемых серотипов лихорадки денге. Не существует противовирусных средств или специфических методов лечения в основном легкого гриппоподобного вирусного заболевания. Однако у некоторых людей могут развиться опасные для жизни осложнения. По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно умирает от 20 000 до 25 000 человек, в основном дети», – пишет Reuters.
В случае одобрения вакцина Takeda последует за Dengvaxia компании Sanofi – первой в мире вакциной против денге, которая была лицензирована в 2015 году, и на ее разработку ушло два десятилетия. Использование вакцины французского производителя лекарств было значительно сокращено после того, как выяснилось, что вакцина увеличивает риск тяжелого заболевания у «серонегативных» детей – тех, кто ранее не подвергался воздействию лихорадки денге, когда им делали прививку.
Вакцина Takeda, TAK-003, не оценивалась в прямом исследовании с Dengvaxia, поэтому невозможно провести прямое сравнение между двумя вакцинами, сказал Гэри Дубин, президент глобального подразделения вакцин Takeda. Тем не менее, он заявил, что не было никаких доказательств усиления заболевания у серонегативных участников собственных испытаний Takeda.
«Это дает нам дополнительную уверенность в безопасности вакцины независимо от предыдущего воздействия денге», – заявил Гэри Дубин.
Вакцина Takeda основана на вирусе денге 2 типа с добавлением ДНК трех других серотипов. Данные основного испытания показали, что вакцина может вызывать иммунный ответ в различной степени против всех четырех типов денге.
По сравнению с Dengvaxia, вакцина Takeda обеспечивает более широкую защиту для детей младшего возраста и людей старше 45 лет, сообщило EMA. Окончательное решение об утверждении будет принято в установленном порядке Европейской комиссией.
Ожидается, что в случае одобрения продажи вакцины в течение нескольких лет составят от $700 млн до $1,6 млрд.
Вакцина компании Takeda от лихорадки денге будет одобрена в Индонезии, стало известно в августе.