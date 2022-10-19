Аналитики указали на риски для 95% фармацевтического рынка России

По итогам 2022 года российский фармрынок может достичь объема 2,8-2,9 трлн рублей, сообщает РБК со ссылкой на прогноз компании «Яков и партнеры». Тем не менее аналитики предупреждают, что в ближайшие годы почти весь фармрынок страны может оказаться в зоне риска.

По итогам 2021 года объем рынка составил 2,3 трлн рублей. По оценкам аналитиков, в настоящее время на фармрынке России работают 550 российских и 570 иностранных фармацевтических компаний.

Несмотря на отсутствие явных ограничений, 10 компаний – производителей из «недружественных (для России) стран» уже столкнулись со сложностями из-за разрыва логистических цепочек и политической ситуации в мире, утверждают эксперты. А в 2023-м и последующие годы под угрозой может оказаться 95% рынка, предупреждают в компании «Яков и партнеры», подразумевая импортозависимость российской фармацевтической промышленности.

Большая часть иностранных компаний прекратила инвестиции в свои российские проекты, маркетинг и продвижение, что впоследствии может привести к полному выводу их препаратов с российского рынка, считают аналитики «Яков и партнеры». По их подсчетам, доля зарубежных компаний на российском рынке сейчас составляет около 25% в бюджетном и 23% в коммерческом сегментах. Совокупно компании из «недружественных стран» занимают более половины рынка лекарств, в то время как на российских игроков приходится 36%.

Ключевыми точками роста аналитики называют разработку лекарственных препаратов, производство и дистрибьюторскую деятельность, а рисками для них – недостаточное финансирование и импортозависимость.

gxpnews