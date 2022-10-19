Рефрижераторные контейнеры «РЖД Логистики» прошли валидацию для перевозок ЛС и медизделий

Партия автономных рефрижераторных контейнеров АО «РЖД Логистика» успешно прошла валидацию для перевозок лекарственных средств и медицинских изделий. В ходе этой процедуры дается оценка качества и комплектности оборудования рефконтейнера, а также его возможности по поддержанию необходимых температурных режимов. Компания уже осуществила первые перевозки грузов фармацевтического назначения, сообщили в пресс-службе «РЖД Логистики».

Валидация проведена в соответствии с принципами международного стандарта GDP (Good Distribution Practice), действующего в Европейском союзе, и Правилами надлежащей дистрибьюторской практики в рамках Евразийского экономического союза, которые являются руководящими документами для организации транспортировки лекарственных средств.

Результаты испытаний подтвердили, что рефконтейнеры «РЖД Логистики» поддерживают необходимые для транспортировки фармпродукции температурные режимы. Это означает, что продукция в процессе перевозки будет находиться в надлежащих условиях, что гарантирует ее сохранность для конечных потребителей. Контейнеры прошли квалификацию в трех температурных режимах: от +2 до +8 градусов, от +8 до +15 и от +15 до +25.

«Несмотря на то что процедура валидации рефрижераторных контейнеров для транспортировки медицинских грузов является добровольной, „РЖД Логистика”, как ответственный логистический партнер, считает важным достижение полного соответствия с действующими международными практиками. Текущая геополитическая ситуация спровоцировала сложности с цепочками поставок и наличием подвижного состава. Это особенно критично в случае с поставкой социально значимых лекарственных средств, которая должна осуществляться своевременно и в необходимом количестве. Успешно пройденная квалификация позволяет „РЖД Логистике” расширить возможности использования собственных рефконтейнеров, увеличить их рентабельность, а также привлечь новых клиентов и новый для нас вид грузов – фармпрепараты – на сервисы компании. На сегодняшний день „РЖД Логистика” готова осуществлять перевозки лекарственных средств и медицинских изделий в своих автономных 40-футовых рефконтейнерах железнодорожным, автомобильным и водным видами транспорта, а также предложить мультимодальные варианты доставки как во внутрироссийском, так и в международном сообщениях», – отметил генеральный директор «РЖД Логистики» Дмитрий Мурев.

Рефрижераторные контейнеры «РЖД Логистики» – автономные, работают за счет встроенного топливного бака и не требуют подключения к внешним источникам электропитания. Это гарантирует непрерывность холодовой цепи на мультимодальных маршрутах.

Компания уже осуществила перевозки из Китая в Россию в прямом железнодорожном сообщении более 1300 тонн фармацевтических субстанций, применяемых в производстве лекарств и БАД для людей и животных.

На 2023 год запланирована валидация второй партии автономных рефрижераторных контейнеров АО «РЖД Логистика».

gxpnews