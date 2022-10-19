J&J продала свой крупнейший завод в Индии

Американская Johnson & Johnson продала свой крупнейший завод в Индии в городе Пенджерла (штат Теленгана), сообщает газета The Economic Times. Издание отмечает, что покупателем предприятия стала индийская компания Hetero. Сумма сделки не названа.

Hetero планирует вложить $75 млн с целью перепрофилировать предприятие в Пенджерле на производство фармацевтических и биологических препаратов.

По данным газеты, это предприятие J&J простаивало долгое время из-за финансовых трудностей, вызванных падением спроса на выпускаемую потребительскую продукцию. На работе завода отразился скандал с производством детской присыпки на основе талька.

С 2014 года на J&J подали в суд потребители, которые утверждают, что длительное использование продуктов компании на основе талька вызвало у детей рак. В 38 тысячах исков компания обвиняется в сокрытии и приуменьшении рисков для здоровья от своей продукции, истцы требуют компенсации.

В связи с этим J&J решила со следующего года прекратить продажу своей детской присыпки на основе талька на глобальном рынке. J&J отвергает обвинения, заявляя, что десятилетия научных испытаний и одобрений регулирующих органов показали, что их тальк безопасен и не содержит асбеста.

В октябре 2021 года J&J выделила дочернюю компанию LTL Management, уступила ей права на тальк и немедленно объявила о банкротстве, приостановив рассмотрение судебных исков.

gxpnews