Ученые нашли эффективный антибиотик для использования с костным цементом

Исследователи из Центра женского здоровья им. Бригама в США сравнили эффективность различных антибиотиков, которые можно использовать с костным цементом, и определили наиболее эффективный, который продемонстрировал многообещающие результаты при использовании против стафилококка. В будущем такой подход потенциально может быть использован для лечения инфекций костей и снижения развития бактериальной резистентности.

В операции по замене коленного или тазобедренного суставов нередко используется костный цемент с антибиотиками, чтобы избежать осложнения бактериальными инфекциями. Материал фиксирует искусственный сустав на месте, а лекарство, в свою очередь, защищает место стыка от вредных бактерий. Но в связи с ростом бактерий резистентных к лекарствам, такой метод требует новых устойчивых к бактериям антибиотиков.

Использование костного цемента в качестве метода адресной доставки лекарств, имеет свои преимущества в сравнении с системным лечением антибиотиками, которое требует больших доз и в то же время способствует развитию антибиотикорезистентности.

Команда ученых из Центра женского здоровья им. Бригама отобрала молекулы для разработки антибиотиков и провела скрининг на наличие чувствительных и устойчивых к лекарствам бактерий в доклинических исследованиях. Далее они сравнили в экспериментах на живых клетках и на крысах часто используемый на практике полиметилметакрилатный костный цемент (ПММА) и аналогичный цемент, но уже нагруженный различными антибиотиками.

Оказалось, что наибольшую эффективность показал синтезированный учеными антибиотик двойного действия VCD-077. Лекарство продемонстрировало необходимую кинетику высвобождения лекарственного средства, не влияя на стабильность костного цемента. Более того, антибиотик показал высокую эффективность против широкого спектра устойчивых к лекарственным средствам бактерий, в том числе к стафилококку и замедлил развитие резистентности в будущем.

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