Имя академика Чазова увековечили в Москве и Нижгни Новгороде

Третью Черепковскую улицу в районе Кунцево переименуют в честь известного кардиолога, сообщается в Телеграм-канале Минздрава. Ранее в этом году имя основоположника кардиологической службы в нашей стране увековечили в его родном городе: в Нижнем Новгороде на фасаде дома, где Евгений Чазов прожил 12 лет, появилась мемориальная доска.

А еще с начала года Научный медицинский исследовательский центр кардиологии Минздрава России носит имя своего основоположника — Евгения Чазова.

Известность и мировое признание Чазову принесло создание кардиологической службы страны с сетью научно-исследовательских институтов кардиологии. Евгений Чазов также организовал работу учреждений по профилактики и реабилитации сердечно-сосудистых заболеваний, инициировал строительство санаторных комплексов, центров реабилитации. Благодаря ему в стране появились специализированные кардиологические бригады «скорой помощи», были открыты кардиологические отделения, кабинеты в крупных клиниках, в поликлиниках и санаториях. Вместе с кардиологами регионов страны Чазов разрабатывал и реализовывал меры по снижению высокой смертности населения от заболеваний системы кровообращения.

Создание кардиологической службы — это десятки, сотни тысяч больных, которым была сохранена жизнь.

Евгений Чазов — создатель общепризнанной школы кардиологов. Среди его учеников — академики, профессора и доктора наук, которые работают в федеральных центрах и различных регионах нашей страны, а также за рубежом.

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