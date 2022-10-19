Прототип аналога «Золгенсмы» разработали в ФМБА

В Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА) России разработан прототип аналога препарата для пациентов со спинальной мышечной атрофией (СМА) «Золгенсма». Об этом в ходе заседания комитета Госдумы по науке и высшему образованию сообщил директор ФГБУ «Федеральный центр мозга и нейротехнологий» ФМБА России Всеволод Белоусов.

«Скажем так – у нас есть в виде прототипа, то есть у нас есть препарат, другое дело, что нужны сейчас определенные уже межведомственные договоренности относительно того, каким образом этот препарат запускать в клинические исследования. Это зависеть будет от того, как мы этот препарат позиционируем», – цитирует Белоусова ТАСС.

По его словам, препарат «структурно практически биоаналог» «Золгенсмы».

«Мы, естественно, на той стадии, когда мы еще не запускали клинические исследования», – сказал Всеволод Белоусов.

Экспертный совет «Круга добра» в октябре одобрил 100-ю дозу «Золгенсмы».

gxpnews