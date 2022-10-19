Лицензирование коммерческих аптек начнут в Херсонской области

В ближайшее время власти Херсонской области проведут лицензирование коммерческих аптек. Об этом заявил министр здравоохранения региона Вадим Ильмиев.

«У нас уже готово положение о лицензировании, и буквально на днях мы начнем лицензировать коммерческие аптеки нашего города и области. Никому не запрещается заниматься этим бизнесом – регистрируйтесь, получайте лицензию, платите налоги и занимайтесь этим бизнесом», – цитирует министра ТАСС.

Лицензирование действующих 152 аптек (объединены в 6-7 аптечных сетей) должно завершиться в течение месяца, сообщил Ильмиев. Как он отметил, положение о лицензировании предполагает ограничение в наценке на лекарства.

«Того мародерства, которое было в области фармации во времена Украины, – у нас больше такого не будет. Накрутки при Украине на лекарства достигали 300-700%», – подчеркнул Вадим Ильмиев.

Планируется до конца года с 10 до 40 увеличить число государственных аптек, где действуют минимальные накрутки на лекарства.

Первые госаптеки в области начали открываться в конце сентября, в планах – создание разветвленной сети, пишет издание. Такие аптеки будут действовать на территории бюджетных медучреждений. На территории государственных больниц не будет коммерческих аптек.

Как стало известно ранее, частные фарморганизации ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей обязали получить лицензию на ведение деятельности до 1 января 2024 года.

gxpnews