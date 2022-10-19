Abbott во второй раз повысила прогноз прибыли на 2022 год

Abbott Laboratories во второй раз повысила прогноз годовой прибыли, сославшись на высокий спрос на медицинские устройства и диагностические тесты на COVID-19, сообщает Reuters.

Продажи медицинских устройств компании выросли на 11% до $1,66 млрд в США в третьем квартале благодаря высокой производительности системы непрерывного мониторинга уровня глюкозы Freestyle Libre, объем продаж которой составил около $1 млрд.

Система непрерывного мониторинга уровня глюкозы Freestyle Libre от Abbott стимулировала продажи медицинского оборудования компании, компенсируя сохраняющийся вялый спрос на ее сердечно-сосудистые устройства.

Теперь компания ожидает скорректированную прибыль в размере $5,17-$5,23 на акцию в этом году по сравнению с как минимум $4,90 на акцию, которую она прогнозировала ранее. Компания повысила свой прогноз по крайней мере с $4,70 за акцию в июле.

Abbott заявила, что ожидает около $7,8 млрд продаж тестов на COVID-19 в этом году, из них $500 млн в четвертом квартале по сравнению с $6,1 млрд, которые прогнозировались ранее.

Компания сообщила о мировых продажах в третьем квартале в размере $10,4 млрд, что на 4,7% меньше, чем год назад.

FDA ранее предупредило о проблеме с устройством Abbott для коррекции недостаточности сердечного клапана.

gxpnews