Компания «Амедарт» расширит производство с помощью полумиллиардного займа ФРП

Российский фармацевтический производитель «Амедарт» с помощью займа Фонда развития промышленности (ФРП) в размере 500 млн рублей по программе «Приоритетные проекты» запустит на территории ОЭЗ «Технополис „Москва”» линию по производству препаратов для лечения рака, ВИЧ, сахарного диабета, тромбов и туберкулеза. Об этом сообщили в пресс-службе ФРП.

«Предприятие намерено организовать производство 22 лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, которые не имеют российских аналогов. Препараты будут выпускать из отечественных субстанций собственного производства, уровень локализации достигнет 100%. Мощности новой линии составят до 2 млн упаковок в год», – говорится в сообщении.

Сейчас большая часть разрабатываемых компанией препаратов поставляется на российский рынок только иностранными производителями, отметили в ФРП. Общий бюджет проекта составит более 625 млн рублей.

Как стало известно ранее, «Ташир медика» и «Амедарт» намерены производить жизненно важные лекарства для рынка РФ.

gxpnews