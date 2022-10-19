Власти Франции ведут расследование в отношении Merck KGaA из-за препарата Levothyrox

Суд во Франции ведет официальное расследование в отношении немецкого производителя лекарств Merck KGaA в связи с возможной публикацией вводящей в заблуждение информации о препарате для щитовидной железы Levothyrox. сообщает Reuters.

Постановление судьи во французском городе Марсель не касается новой формулы продукта Levothyrox, говорится в заявлении Merck. Оно имеет отношение к тому, как компания предоставила информацию при переходе со старой формулы на новую. Отмечается, что это часть уголовного дела, возбужденного в марте 2018 года.

Это не первое расследование в отношении Merck KGaA, связанное с непредоставлением достаточной информации при изменении формулы препарата, отмечает агентство.

Юрист Merck Марио-Пьер Штази заявил, что компания будет продолжать сотрудничать с властями Франции по этому вопросу, и что все судебные разбирательства должны идти своим чередом. Merck также подтвердила, что суд поместил компанию под судебный надзор, попросив ее внести депозит в размере 4,3 млн евро и предоставить банковскую гарантию на сумму до 7 млн евро, что, по словам ее юриста, было «совершенно необоснованным».

gxpnews