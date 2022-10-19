ВОЗ: расходы на лечение неинфекционных заболеваний до 2030 года превысят $300 млрд

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) представила доклад о физической активности людей в мире. До 2030 года, прогнозирует ВОЗ, произойдет 449,2 млн случаев предотвратимых неинфекционных заболеваний (НИЗ) из-за малоподвижного образа жизни, а траты на их лечение в этот период составят более $300 млрд, или порядка $27 млрд ежегодно.

Согласно исследованию ВОЗ, 47% новых случаев НИЗ будут вызваны гипертонией, 43% – депрессией. Причем три четверти всех случаев произойдут в странах с уровнем дохода ниже или выше среднего, а наибольшие экономические издержки понесут государства, в которых наблюдается высокий уровень дохода. На них будет приходиться 70% медико-санитарных расходов по лечению заболеваний.

В докладе отмечено, что образ жизни 81% подростков и 27,5% взрослых в мире не соответствует рекомендуемым ВОЗ уровням физической активности, что влияет не только на жизнь самих людей, но и на службы здравоохранения и общество в целом. К тому же пандемия COVID-19 выявила довольно серьезную проблему: во многих странах не были предоставлены равные возможности для физической активности жителей с разным уровнем дохода.

В марте 2021 года Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ сообщил, что установленный в целях устойчивого развития показатель по снижению на 33% преждевременной смертности от неинфекционных заболеваний в России по сравнению с 2013 годом будет достигнут к 2024 году вместо 2030-го. Данные, однако, не учитывали влияния эпидемии COVID-19.

В феврале 2022 года Всероссийский центр изучения общественного мнения провел опрос среди 1,6 тысячи россиян старше 18 лет, «болевших или, возможно, болевших COVID-19», и выяснил, что только 4,2% респондентов проходили медицинский осмотр после проявления симптомов постковидного синдрома, а 80% столкнувшихся с этим состоянием «не проводили специальные реабилитационные мероприятия по восстановлению после болезни».

В России с 1 июля 2021 года переболевшие коронавирусной инфекцией могут пройти углубленную диспансеризацию, на эти цели уже было выделено почти 6 млрд рублей. Кроме того, в бюджете Федерального фонда ОМС предусмотрено 9,2 млрд рублей на медицинскую реабилитацию после COVID-19.