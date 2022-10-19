Московский поставщик медоборудования «Юмед» судится с казанской компанией из-за названия

Арбитражный суд Республики Татарстан 17 сентября принял к производству иск московского поставщика медоборудования «ЮМед» к одноименной казанской компании, торгующей медицинскими техникой, оборудованием и инструментами. Столичная организация требует от региональной изменить фирменное наименование. За неисполнение требований «ЮМед» намерена взыскать неустойку в размере 1 тысячи рублей за каждый день просрочки, начиная с даты решения суда.

Заседание назначено на 8 декабря 2022 года.

«Стороны вправе урегулировать спор, используя примирительные процедуры, в том числе путем заключения мирового соглашения, проведения переговоров, обращения на любой стадии арбитражного процесса за содействием к посреднику, в том числе к медиатору, судебному примирителю, а также использовать какие-либо иные примирительные процедуры», – сказано в определении суда о принятии искового заявления.

Столичное ООО «Юмед» зарегистрировано в Москве в ноябре 2016 года. По данным СПАРК-Интерфакс, в 2021 году компания выручила 1,2 млрд рублей, прибыль составила 91 млн рублей. Юрлицо на 100% принадлежит Сарварбеку Турдыбекову, который также владеет ООО «Максимед» (оптовая торговля изделиями, применяемыми в медицинских целях).

Компания «Юмед» имеет 13 филиалов и более 40 медицинских представителей в западной части Российской Федерации с населением более 100 млн человек. Среди клиентов компании – Детский ортопедический научно-исследовательский институт им. Г.И. Турнера в Санкт-Петербурге, Северный медицинский центр им. Н.А. Семашко в Архангельске, Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования в Чебоксарах и другие клиники. «Юмед» сотрудничает с зарубежными и отечественными производителями, например, с австрийским Smith&Nephew, немецкими KARL STORZ и BBraun, российским ООО «Орто-Сервис».

Региональное ООО «Юмед» зарегистрировано в Казани в июне 2021 года. Компания на 66,67% принадлежит Юлии Бусыгиной, оставшиеся 33,33% – у Радика Ахметшина. Также Ахметшину принадлежат ООО «Адалат Фарм» и ООО «Осирис» – обе организации занимаются оптовой торговлей фармацевтической продукцией.

Из-за схожего наименования с 2020 года судится также московская поликлиническая сеть «Медис» (принадлежит компании «Союз» президента футбольного клуба ЦСКА Евгения Гинера) и одноименный нижегородский медцентр. Столичная организация требует от региональной прекратить использование фирменного наименования и внести изменения в ЕГРЮЛ.