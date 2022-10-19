«Биотэк» обязали выплатить более 400 млн рублей по иску Johnson & Johnson

Арбитражный суд Москвы решением от 11 октября взыскал с «Биотэка» 418 млн рублей по иску ООО «Джонсон & Джонсон». Речь идет о долге за поставку препаратов. Американский фармпроизводитель запрашивал чуть более 600 млн, но суд частично удовлетворил встречный иск «Биотэка» на 184 млн рублей и произвел зачет. В «Джонсон & Джонсон» недовольны решением по удовлетворению встречных требований и намерены его обжаловать.

«Джонсон & Джонсон» подал иск в марте 2022 года, требуя взыскать 580,7 млн рублей задолженности по договору поставки от 1 января 2021 года и проценты за пользование чужими средствами с февраля по октябрь 2022 года в размере 21,5 млн рублей.

Встречный иск «Биотэк» подал в мае. «Биотэк» требовал признать договор поставки недействительным, а также взыскать с истца 194,2 млн рублей, включая 9,9 млн рублей неустойки. Речь идет о премии за достижение плана по объему закупок определенных препаратов за первое полугодие 2021 года, как писал Forbes.

Дела по искам были объединены в одно производство, а 11 октября суд вынес решение. Суд полностью удовлетворил требования «Джонсон & Джонсон» и частично – «Биотэка», а именно: подтвердил долг «Джонсон & Джонсон» перед «Биотэком» на 184,3 млн рублей и не стал засчитывать неустойку. В результате произведен зачет требований, и итоговая сумма долга «Биотэка» снизилась до 418 млн рублей.

В «Джонсон & Джонсон» считают частичное удовлетворение встречного иска необоснованным. «Биотэк» не доказал в судебном процессе возникновение права на получение премии, поскольку не было предоставлено каких-либо доказательств выполнения условий для ее начисления в соответствии с условиями договора поставки продукции», – сообщили Vademecum в компании. Там собираются оспаривать решение в этой части после получения полного текста решения с мотивировочной частью (пока опубликована только резолютивная часть).

Основателю «Биотэк» Борису Шпигелю и его жене Евгении (она – основной владелец ООО «Биотэк») предъявлено обвинение в даче взяток в особо крупном размере (ч. 5 ст. 291 УК РФ). Они являются фигурантом уголовного дела вместе с бывшим губернатором Пензенской области Иваном Белозерцевым. По версии следствия, Борис Шпигель вместе с женой и директором пензенского ОАО «Фармация» Антоном Колосковым передали Белозерцеву около 31 млн рублей деньгами и подарками за содействие в получении компанией госконтрактов в регионе. Фигурантами уголовного дела также являются сотрудники администрации Пензенской области Геннадий Марков и Федор Федотов.

Все обвиняемые по уголовному делу содержатся в СИЗО «Матросская тишина» с марта 2021 года.

В 2021 году ООО «Биотэк» резко, в 2,3 раза, сократил выручку – до 13,2 млрд рублей.