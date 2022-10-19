Минпромторг уточнил данные АОКИ о заморозке клинисследований

В Минпромторге сообщили, что российские фармкомпании почти на треть увеличили число клинических исследований. По данным ведомства, сейчас на разных стадиях разработки находится более 50 оригинальных отечественных препаратов. Ранее АОКИ заявляла, что около половины международных проектов по состоянию на июль 2022 года были приостановлены.

Российские фармкомпании с марта увеличили число клинических исследований почти на треть — с 395 в марте до 525 в настоящее время. Об этом сообщили в пресс-службе Минпромторга.

«Сейчас на разных стадиях разработки более 50 оригинальных отечественных препаратов, в том числе для лечения спинальной мышечной атрофии, опухолей, лейкозов, иммунотерапии онкозаболеваний», — заявили в ведомстве (цитата по ТАСС).

Кроме того, за семь месяцев российские фармпроизводители зарегистрировали свыше 740 препаратов в разных формах. Это более 80% от всех регистрационных удостоверений, зарегистрированных за этот период. В Минпромторге подчеркнули, что в Ассоциацию организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), наоборот, заявившую о заморозке клинисследований, входят исключительно иностранные компании.

Ранее в августе АОКИ сообщила, что в России число разрешений на проведение клинисследований в первом полугодии 2022 года выросло по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Однако воспользовались ими лишь единицы. Менее половины международных проектов (55) по состоянию на июль 2022 года были отложены. По 18 международным многоцентровым клиническим исследованиям (16%) было принято отрицательное решение, они не будут проводиться в России. И только о пяти ММКИ (4%) их организаторы заявили, как о потенциально активных, писал «ФВ».

Начиная с марта ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. Они касаются прекращения инвестиций и приостановки новых клинических исследований в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

В сентябре правительство Москвы объявило о комплексной поддержке проведения клинических исследований новых лекарственных препаратов на базе городских медучреждений. Фармкомпании смогут вернуть до 50% затрат при проведении КИ препаратов, имеющих «особо важное значение для московского здравоохранения».

Артем Косенок

pharmvestnik