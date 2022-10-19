J&J намерена сократить часть персонала

Johnson & Johnson может провести сокращения сотрудников из-за реструктуризации, инфляции и усиления доллара. При этом в III квартале этого года компания увеличила свои доходы за счет «Дарзалекса» против миеломы.

Johnson & Johnson сообщила о том, что может сократить ряд рабочих мест в компании, пишет Reuters. Главный финансовый директор компании Джозеф Волк сказал, что оптимизирует масштаб своей деятельности вследствие перехода от трехсегментного бизнеса к двухсегментному за счет выделения своего потребительского подразделения. Новую компанию назвали Kenvue, она будет полностью запущена в конце следующего года.

J&J заявила, что не застрахована от влияния инфляции и усиления доллара на свой бизнес, несмотря на то, что отрасль здравоохранения достаточно уcтойчива. По словам компании, сильный доллар снизит скорректированную прибыль компании в 2023 году на 40—45 центов за акцию. Компания ожидает, что инфляционное давление ослабнет в следующем году, но предупредила, что более высокая стоимость продукции, произведенной в 2022 году, может повлиять на прибыль в 2023 году.

При этом в III квартале этого года доходы компании превзошли ожидания рынка. По данным аналитиков Refinitiv IBES, общий объем продаж Johnson & Johnson вырос на 1,9% до 23,79 млрд долл. в III квартале этого года, что превысило предыдущие прогнозы в 23,34 млрд долл. Продажи лекарства от миеломы «Дарзалекс» подскочили почти на 30% до 2,05 млрд долл. за квартал.

Недавно компания выделила свое потребительское подразделение в отдельную компанию.

Николай Соколов

pharmvestnik