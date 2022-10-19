Медведев: кадры для фармацевтики крайне востребованы

Кадры для фармацевтики, биомедицины и биоинформатики крайне востребованы. В вузах для их подготовки создали 50 тысяч бюджетных мест. Об этом на заседании межведомственной комиссии Совета безопасности (СБ) РФ по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций сообщил замглавы СБ РФ Дмитрий Медведев.

«Мы обсудим вопросы, касающиеся весьма актуальной темы, – по подготовке квалифицированных кадров в области разработки, испытания и производства лекарств и медицинских изделий в сфере биомедицины, биоинформатики. Эти высокотехнологичные направления наших исследований для государства особо значимы», – цитирует Медведева ТАСС.

По его словам, как показывает практика, «такие специальности становятся в современных условиях все более и более востребованными».

«Для получения по ним высшего образования в 75 организациях нашей страны выделено более 50 тысяч бюджетных мест, и надо сказать прямо, все они заполнены», – добавил замглавы СБ РФ.

Дмитрий Медведев уточнил, что речь идет обо всех уровнях – бакалавриате, магистратуре, специалитете, ординатуре и аспирантуре. Он также сообщил о действующих различных программах повышения квалификации и профессиональной подготовки.

«Главная задача – приблизить теоретические знания студентов, аспирантов, ординаторов к реальным потребностям, к реальной практике, к тому, чем сейчас занимаются отечественные лаборатории, фармацевтические производства, исследовательские центры, так, чтобы не нужно было тратить время на дополнительную подготовку или на то, чтобы, как раньше говорили, „забывать все то, что учили”», – сказал Медведев.

gxpnews