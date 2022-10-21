ВОЗ: миру могут потребоваться не менее 250 млн доз вакцин от холеры

В ближайшие годы мировому сообществу потребуется около 250 млн доз вакцин от холеры, заявил руководитель группы по холере и эпидемическим диарейным заболеваниям ВОЗ Филипп Барбоза.

«По расчетам экспертов, сделанным в прошлом году, на период с 2022 по 2025 год мировому сообществу потребуется не менее 250 млн доз вакцины от холеры. Это число вакцин, которое необходимо для реагирования на вспышки, а также превентивной вакцинации», – цитирует представителя ВОЗ ТАСС.

Как отметил Барбоза, речь идет о прошлогодних расчетах. Они не учитывают ухудшение эпидемиологической обстановки в некоторых странах, поэтому на самом деле цифра может быть выше. Поэтому он призвал увеличить инвестиции и активизировать производство вакцин от холеры.

ВОЗ ранее призвала мировое сообщество к усилению борьбы с холерой после того, как с начала текущего года в 26 странах зафиксировали вспышки этой болезни. Это существенно больше, чем в среднем за последние пять лет.

gxpnews