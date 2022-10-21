Pfizer, Merck KGaA и J&J профинансировали исследования Nucleome Therapeutics на $42 млн

Стартап Nucleome Therapeutics привлек 37,5 млн фунтов стерлингов (около $42,16 млн) в раунде финансирования серии A на разработку «темной материи генома» для создания лекарств от аутоиммунных заболеваний. Средства предоставили компании Pfizer, Merck KGaA и Johnson & Johnson, сообщает PharmaLive.

В своих исследованиях Nucleome будет применять собственную платформу, которая использует возможности технологии трехмерного генома и машинного обучения. Сообщается, что эти технологии позволяют напрямую связывать гены с болезнями и точно отображать пути, которые могут повысить шансы открытия новых лекарств.

Так называемая темная материя генома – это области, которые традиционные технологии высокопроизводительного секвенирования с коротким считыванием не могут исследовать, что не позволяет специалистам идентифицировать мутации. Nucleome предполагает, что «темные области» генома содержат 90% генетических изменений, связанных с рядом болезней. Эти области генома играют регулирующую роль в организме, контролируя экспрессию генов.

По словам генерального директора и соучредителя Nucleome Дануты Езиорской, компания уже добилась прогресса в открытии первой волны потенциальных первоклассных мишеней для аутоиммунных заболеваний.

gxpnews