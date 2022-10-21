Кто заменит российский рынок клинических испытаний?

Число новых международных клинических испытаний в России в первой половине 2022 года резко сократилось, и этот процесс продолжается. А значение российского рынка для международной индустрии клинических исследований велико, говорится в отчете Ассоциации организаций по клиническим испытаниям (АОКИ).

Хотя по числу исследований доля России на мировом рынке небольшая, около 2%, конкурентным преимуществом страны всегда была возможность набирать большое число пациентов в достаточно короткие сроки. Хорошие показатели набора обеспечивала также Украина. По отдельным проектам совокупный набор в России и Украине мог достигать 30% мирового. Сейчас, после остановки прихода новых международных исследований в Россию и в условиях, когда их объективно сложно проводить на Украине, у фармацевтических компаний возникла потребность компенсировать потерянные возможности. Это заставило их внимательнее смотреть на возможности других стран.

Процессы на Украине, скорее всего, быстро удастся восстановить после прекращения военных действий. Уже сейчас работа новых проектов в стране возобновляется. А рынок России и возможности набора пациентов, которые он давал, в настоящее время выглядят как потерянные надолго. Соответственно, спонсорам придется всерьез осваивать новые рынки, чтобы восстановить привычный уровень активности. Этот процесс уже идет, компании проявляют интерес к странам, ранее не столь активно участвовавшим в исследованиях, таким, например, как ОАЭ, Кувейт, Тунис, Марокко, Саудовская Аравия.

Какова ситуация с клиническими испытаниями в странах, ранее входивших в СССР?

Для создания общей картины использованы такие показатели, как абсолютное число активных интервенционных исследований, зарегистрированных в базе данных ClinicalTrials.gov по состоянию на июль 2022 года, доля страны на мировом рынке по этому показателю, численность населения, а также число исследований на миллион жителей.

Из представленных стран на середину 2022 года Россия оставалась лидером по числу исследований (1400 протоколов) и доле на мировом рынке (1,8%). За ней следуют Украина (595 протоколов, или 0,77% всех исследований в мире) и Литва (223 исследования, 0,29%). На четвертом месте оказалась Грузия (195 исследований, 0,25%). Следом идут Эстония и Латвия (173 и 172 исследования соответственно, 0,22% в обоих случаях), Беларусь, Молдова, Казахстан и т. д. Замыкает таблицу Таджикистан с одним активным исследованием на момент сбора данных. Ну и отсутствует Туркменистан, поскольку исследований в этой стране в базе ClinicalTrials.gov не обнаружено.

Если ранжировать страны по числу исследований на миллион населения, то лидируют страны Балтии: Эстония (129,9), Латвия (91,7), Литва (79,7). Все три страны с 2004 года являются членами Евросоюза, давно интегрировались и живут по общеевропейским правилам, что, несомненно, влияет и на выбор спонсорами этих стран в качестве участниц международных проектов.

За балтийскими странами с очень хорошим результатом в 52,9 исследования на 1 млн населения следует Грузия. Далее следуют Молдова с 26,5 исследования на млн населения, Украина с 14,5, Беларусь с 9,7, и только за ней с показателем 9,6 разместилась Россия. Причем надо понимать, что рынок клинических исследований Беларуси отнюдь не считается развитым, тем не менее страна умудрилась пусть совсем ненамного, но обогнать Россию по этому показателю.

Сейчас из стран бывшего СССР наибольший интерес вызывает, например, Грузия, отмечают эксперты АОКИ. Те спонсоры, которые не хотели бы закрывать для себя возможность в будущем продавать препарат и в России, проявляют повышенный интерес к странам ЕАЭС, так как исследования, проведенные в одной из этих стран, позволяют в дальнейшем регистрировать препарат во всех государствах экономического союза.

Активность участия в клинических испытаниях по странам (на 19.07.2022) Регион Число активных интервенционных КИ Доля на мировом рынке КИ Численность населения, млн Число КИ на млн населения В мире в целом 77 750 Россия 1400 1,80% 145,6 9,6 Украина 595 0,77% 41,2 14,5 Литва 223 0,29% 2,8 79,7 Грузия 195 0,25% 3,7 52,9 Эстония 173 0,22% 1,3 129,9 Латвия 172 0,22% 1,9 91,7 Беларусь 90 0,12% 9,3 9,7 Молдова 69 0,09% 2,6 26,5 Казахстан 28 0,04% 19,1 1,5 Армения 16 0,02% 3 5,3 Узбекистан 10 0,01% 35,6 0,3 Киргизия 6 0,01% 6,7 0,9 Азербайджан 3 0,00% 10,2 0,3 Таджикистан 1 0,00% 9,5 0,1

Источник: www.clinicaltrials.gov; данные официальных органов статистики стран на 01.01.2022

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