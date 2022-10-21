Минздрав опроверг снижение числа КИ лекарств на территории России

Число проводимых клинических исследований (КИ) лекарственных препаратов на территории Российской Федерации стабильно и не снижается. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава РФ.

Издание РБК ранее сообщило, сославшись на бюллетень Ассоциации организаций по клиническим исследованиям (АОКИ), что за шесть месяцев текущего года в России не были проведены или были приостановлены почти 50% прежде запланированных КИ инновационных лекарств. В АОКИ также уверены, что количество замороженных КИ увеличится, если не изменится геополитическая ситуация.

«Общее число проводимых клинических исследований на территории РФ, включая международные и локальные, стабильно и не снижается. Результаты всестороннего анализа основных общеэкономических тенденций экономик разных стран, региональных потенциалов и развития демографических ситуаций позволяют сделать вывод, что российский рынок клинических исследований лекарственных препаратов сохраняет свою привлекательность, имеет реальные перспективы развития», – гласит сообщение.

Как пояснили в Минздраве, в целом с 1 января по 30 сентября 2022 года выдано 577 разрешений на проведение исследований. Более трех четвертей всех новых исследований традиционно было инициировано в ведущих терапевтических областях: онкологии, пульмонологии, заболеваниях сердечно-сосудистой системы, эндокринологии, ревматологии. Рост, в частности, связан с возрастающей активностью российских фармпроизводителей.

Кроме того, по информации министерства, число клинических исследований российских разработчиков лекарственных препаратов, используемых в так называемой прорывной терапии, включая лечение спинальной мышечной атрофии, гемофилии и т. д., возросло в текущем году на 17%.

Минпромторг ранее заявил, что российские фармкомпании почти на треть увеличили число КИ.

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