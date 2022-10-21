Швейцария уничтожит 9 млн просроченных доз вакцины Moderna от COVID-19

Швейцария уничтожит 9 млн доз вакцины Moderna против коронавируса, срок годности которых истек, и еще 5,1 млн доз вакцины постигнет та же участь к февралю 2023 года. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление правительства.

Стратегия Швейцарии заключается в том, чтобы заказывать больше вакцин, чем необходимо, чтобы население численностью около 8,7 млн человек получало достаточные запасы даже в случае перебоев с поставками или проблем с качеством, отмечает издание.

«При этой преднамеренно выбранной стратегии было принято, что будет закуплено слишком много вакцины и что некоторые из закупленных доз придется продать, передать или, возможно, уничтожить», – говорится в заявлении кабинета министров.

С конца 2020 года Швейцария получила 31,9 млн доз вакцины от Moderna и других поставщиков, из которых было введено 16,1 млн доз. Правительство заявило, что еще 3,2 млн были переданы третьим странам.

Чуть менее 70% населения сделали хотя бы одну прививку в Швейцарии и соседнем Лихтенштейне, что является низким показателем по сравнению с уровнем вакцинации во многих других западноевропейских странах.

Власти сообщили о 4,2 млн случаев заражения COVID-19 и почти 13 700 смертей с начала пандемии.

Другие страны также уничтожили сотни миллионов доз просроченных вакцин.

gxpnews