Производство антигипертензивного препарата «Эдарби» локализовано в России

В сентябре на заводе «Хемофарм» в Обнинске состоялся запуск производства «Эдарби» (дозировки 20 мг, 40 мг и 80 мг) – препарата для лечения артериальной гипертензии. Локализация этого продукта позволит значительно упростить логистику производства и обеспечить пациентов, страдающих артериальной гипертензией, препаратом «Эдарби» на постоянной основе. Об этом сообщили в пресс-службе компании STADA.

«В основе лекарственной формулы „Эдарби” лежит азилсартана медоксомил. Препарат относится к классу сартанов, препаратов, призванных бороться с артериальной гипертензией (АГ). Это одна из тех болезней, с которой пациенты обращаются за медицинской помощью достаточно поздно, предпочитая долгое время закрывать на нее глаза. По данным ВОЗ, за 30 лет число людей в возрасте 30‒79 лет, страдающих АГ, удвоилось и к 2020 году составило 1,28 млрд человек. Причем почти половина из них не подозревали у себя АГ», – говорится в сообщении.

Специалисты отмечают минимум побочных явлений, хорошую переносимость препарата пациентами и возможность достичь целевого уровня артериального давления в короткие сроки. После локализации субстанция, из которой производится препарат, осталась прежней, а значит, пациенты могут рассчитывать на тот же результат терапии.

Елена Семенова, вице-президент по направлению рецептурных препаратов STADA в России: «„Эдарби” – лидер среди класса сартанов на российском рынке и №1 по выписке у врачей кардиологов. В этом году он вошел в Топ-10 препаратов российского рецептурного розничного фармацевтического рынка. Приняв во внимание высокую востребованность препарата, а также потребности пациентов в длительной терапии, мы приняли решение о скорейшей локализации „Эдарби” на территории РФ. И это нам удалось».

STADA уделила особое внимание трансферу аналитических технологий, оснащению лаборатории и производственной площадки. Это важный опыт, который затем можно будет применить при локализации других препаратов.

gxpnews