«Медицинские технологии» вложат 300 млн рублей в производство инъекционных игл в Башкортостане

Компания «Медицинские технологии» вложит более 300 млн рублей в производство одноразовых инъекционных игл для медицинских шприцев и других изделий медицинского назначения. Объект запустят на территории опережающего развития (ТОР) «Кумертау» в Республике Башкортостан. Мощность производства составит до 220 млн игл в год. Ранее другая компания, близкая к «Медицинским технологиям», ООО «Проквадрат Медикал» получила статус резидента ТОР с проектом производства медицинских шприцев с объемом инвестиций 310 млн рублей.

Инвестиционную заявку ООО «Медицинские технологии» одобрило Минэкономразвития России. В компании намерены организовать производство инъекционных игл однократного применения для медицинских шприцев, а также для других приборов, использующих иглы. Предполагается, что в денежном выражении оборот предприятия будет достигать 264 млн рублей.

На площадке будет создано 57 рабочих мест. Реализация проекта намечена на 2022–2030 годы. Компания рассчитывает поставлять иглы в медучреждения Башкортостана и близлежащих регионов, а также предлагать продукцию на маркетплейсах и заниматься прямыми поставками контрагентам – производителям шприцев или другой медтехники.

По данным СПАРК-Интерфакс, ООО «Медицинские технологии» зарегистрировано в июле 2022 года, ее учредителем выступает Нафиса Гатина. Финансовые показатели компании не раскрываются.

Гатина также выступает владельцем 100% в ООО «Проквадрат Медикал», которое в октябре 2022 года стало резидентом ТОР «Кумертау» с проектом производства «широкой номенклатуры медицинских инъекционных шприцев и других медицинских приборов с использованием технологий цифровой трансформации». Объем вложений в этот завод оценивается в 310 млн рублей, срок строительства и выхода на производство – 2022–2028 годы. На предприятии планируется выпускать до 150 млн изделий в год.

В ноябре 2017 года концерн «Вега» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») анонсировал создание производства медицинских игл в партнерстве с южнокорейской компанией C&M-Tech на базе фарммедкластера в Ростове Ярославской области. В фабрику планировалось вложить 700 млн рублей, мощность предприятия оценивалась в 1,5 млрд игл в год. Большую часть инвестиций в виде льготного займа готов был выделить Фонд развития промышленности. В «Ростехе» рассчитывали полностью закрыть потребность в медицинских иглах – инфузионных, трансфузионных, пункционно-биопсийных, хирургических, лигатурных, манипуляционных – не только в России, но и странах ЕАЭС.

В 2018 году смета проекта выросла до 797 млн рублей. В марте 2019 года стало известно, что реализацию проекта отложили до 2020 года. По состоянию на октябрь 2022 года производство запущено не было.