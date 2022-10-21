В Тольятти за 35 млн рублей начнут производить биорезорбируемые имплантаты для травматологии

Тольяттинский государственный университет (ТГУ) в кооперации с Медицинской торговой компанией (МТК) организуют первое в России производство отечественных растворимых магниевых имплантатов для травматологии и ортопедии. Объем инвестиций в проект оценивается в 35 млн рублей, испытания первой партии винтов проведут врачи Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко.

МТК и ТГУ заключили договор о создании на базе университета участка по производству заготовок для выпуска биорезорбируемых магниевых имплантатов. Предполагается, что серийное производство заготовок и самих имплантатов начнется в 2023 году. Из общей суммы вложений в проект 22 млн рублей инвестирует МТК.

Апробацию медизделий будут проводить врачи Главного военного клинического госпиталя им. академика Н.Н. Бурденко. Имплантаты протестируют на лабораторных животных, а затем они перейдут в стадию испытаний с участием пациентов в хирургии.

Медицинская торговая компания ранее поставляла биорезорбирумые магниевые сплавы из Германии, однако после введения ограничительных мер в отношении России поставки прекратились.

Проекты по производству имплантатов для ортопедии и травматологии реализуются Самарским государственным медицинским университетом на базе электромеханического завода в Самаре, а элементов для остеосинтеза – компанией «Здоровье+» в подмосковном Пущино. Объем инвестиций в этот проект оценивается в 180 млн рублей.

Еще 2,6 млрд рублей в собственную площадку по производству имплантатов для травматологии и ортопедии планирует вложить Магаданская область.