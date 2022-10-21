Orion Pharma опровергла сообщение об уходе из России

Финская Orion Pharma заявила, что в настоящий момент у нее нет планов по ликвидации российского подразделения, а распространенная в СМИ информация не соответствует действительности. В компании уверяют, что меняется только расписание работы московского офиса. Ранее сообщалось о закрытии до конца года офиса компании в России и увольнении сотрудников местного подразделения.

Финская Orion Pharma опровергла сообщения о своем уходе из России. На настоящий момент отсутствуют планы по ликвидации российского подразделения к концу года. Информация, распространенная в российских СМИ, не соответствует действительности, а приведенные источники не достоверны и не могут быть подтверждены, пишет «Интерфакс» со ссылкой на заявление компании.

«Любые внутренние процедуры, касающиеся внутренних подразделений и персонала компании, не связаны с ликвидацией «Орион Фарма» и осуществляются в обычном порядке ведения хозяйственной деятельности. «Орион Корпорейшн» рассматривает различные варианты продолжения коммерческих операций в России с учетом долгосрочного сотрудничества с локальными партнерами и покупателями и в целом присутствия компании на российском рынке», – говорится в заявлении президента и генерального директора компании Тимо Лаппалайнена.

Отмечается, что Orion Pharma работает в обычном режиме и продолжает взаимодействие с дистрибьюторами и покупателями.

О том, что компания не планирует уходить из России, сообщил также на конгрессе «Право на здоровье» генеральный директор Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев, передает корреспондент «ФВ».

«Спешу кого-то обрадовать или огорчить. Фирма Orion Pharma никуда не уходит. У меня есть информация от президента компании. Он меня заверил, что все обязательства она выполняет, меняется только расписание работы московского офиса», – заявил Дмитриев.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источник сообщили, что финская Orion Pharma начала ликвидацию российского офиса. Его планируют закрыть до конца года. В настоящее время идут увольнения сотрудников местного подразделения, сообщило издание.

По словам директора по развитию аналитической компании RNC Pharma Николая Беспалова, Восточная Европа и Россия – это второй по величине рынок для Orion Pharma после Финляндии. В первом полугодии 2022 года на него приходилось 17% от всех продаж. Основной препарат компании – «Метипред», предназначенный для лечения ревматоидного артрита.

Ранее о продаже своего российского бизнеса или приостановке экспорта ряда препаратов в страну заявляли такие компании, как Eli Lilly, BMS, Reckitt Benckiser Group Plc, Daiichi Sankyo и Eiken Chemical.

Фото: orionpharma.in

Артем Косенок

Екатерина Погонцева

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