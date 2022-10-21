Центр Гамалеи получил разрешение на исследование вакцины от вируса Ласса

Минздрав одобрил проведение испытаний вакцины для профилактики вируса Ласса «ГамЛассаВак». Препарат разработан центром им. Гамалеи.

Минздрав выдал разрешение на испытания вакцины «ГамЛассаВак» для профилактики инфекции, вызываемой вирусом Ласса. Согласно данным Государственного реестра лекарственных средств, планируется I фаза клинического исследования. В ней будут изучать безопасность, переносимость и иммуногенность вакцины у взрослых здоровых добровольцев.

В исследовании примут участие 64 добровольца. Испытания планируется проводить на базе четырех медицинских центров, расположенных в Санкт-Петербурге и Москве. Среди них: НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ, Сеченовского университета, НИИ Эко-безопасность и инфекционной клинической больницы №1 департамента здравоохранения Москвы.

Первую фазу исследования предполагается закончить к концу 2023 года.

«ГамЛассаВак» – двухкомпонентная комбинированная векторная вакцина, сказано в протоколе исследования.

По данным реестра клинических исследований, это первое разрешение на исследование вакцины против вируса Ласса.

Лихорадка Ласса – острое инфекционное вирусное заболевание. Возбудителем является аренавирус из семейства Arenaviridae. Лихорадка Ласса является эндемическим заболеванием большей частью стран Западной Африки. На эндемичных территориях передача вируса человеку происходит в результате контакта с пищей или предметами, инфицированными грызунами преимущественно крысами. Вирус лихорадки Ласса может передаваться от заболевшего человека другим людям.

Специфическая терапия и профилактика в мире пока не разработана. На ранних стадиях заболевания противовирусное лечение проводят внутривенным введением рибавирина.

Вероника Догузова

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