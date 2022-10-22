FDA одобрило применение вакцины Novavax от COVID-19 в качестве бустера

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) одобрило применение вакцины Novavax от COVID-19 в качестве бустерной для взрослых, передает Reuters.

Разрешение распространяется на пациентов, которые не могут получить обновленные бустеры, разработанные против варианта омикрон, или на тех, кто предпочитает не получать другие бустеры. Решение является дополнением к раннему одобрению на использование этой вакцины у пациентов в возрасте 12 лет и старше.

Вакцина Novavax основана на более старой технологии, которая десятилетиями использовалась для борьбы с такими заболеваниями, как гепатит B и грипп.

Правительство США надеется, что прививка найдет широкое признание среди скептиков в отношении вакцин, которые не хотели делать прививки от Pfizer и Moderna из-за новаторской технологии матричной РНК.

При этом Novavax изо всех сил пыталась увеличить продажи вакцины, но в августе вдвое снизила прогноз годовой выручки, заявив, что не ожидает роста продаж вакцины в США в этом году.

gxpnews