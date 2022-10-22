ЦНИИОИЗ: перевод таблетированных онкопрепаратов в амбулаторный сегмент сэкономит бюджету ОМС 13,5 млрд рублей

Лекарственная терапия таблетированными препаратами и лекарствами с подкожным введением по ОМС в дневных стационарах медучреждений экономически неэффективна, заявила на Всероссийском конгрессе онкологических пациентов 19 октября заместитель директора по экономике здравоохранения ЦНИИОИЗ Ольга Обухова. Она представила результаты подсчетов института, согласно которым средняя стоимость законченного случая лечения с использованием таких препаратов в дневном стационаре обходится бюджету фонда на 39,9 тысячи рублей дороже по сравнению с амбулаторным лечением.

Гипотетически перевод всех схем дневного стационара с таблетированными препаратами в амбулаторный режим может высвободить в бюджете ОМС 13,5 млрд рублей, а выгода по каждой схеме варьируется от 500 тысяч рублей до 3,8 млрд рублей, подсчитали в ЦНИИОИЗ. Общая сумма высвобожденных средств учитывает результаты фактического применения лексхем в 11 регионах в 2021 году и рассчитана путем экстраполяции этих данных на всю страну. Наиболее выгодные для перевода на амбулаторный этап схемы, по мнению специалистов ЦНИИОИЗ, – sh0179 (трастузумаб), sh0049 (дабрафениб+траметиниб) и sh0491 (осимертиниб).

Аудиторы предлагают либо перевести часть схем в амбулаторное применение, либо сформировать такие тарифы на химиотерапию в дневном стационаре, которые учитывали бы исключительно расходы на закупку лекарственного препарата, как это применяется сейчас в системе оплаты медпомощи в Москве. Ольга Обухова сообщила, что в институте будут предлагать эти инициативы «на федеральном уровне».

Идея перенести ряд лекарственных схем в амбулаторный сегмент обсуждается в Минздраве и профсообществе не впервые, однако реальных шагов в этом направлении министерство пока не предприняло, опасаясь снижения качества контроля терапии. В марте 2021 года замминистра здравоохранения Сергей Глаголев говорил, что смена подхода лекобеспечения онкопациентов требует предварительного тестирования, поэтому в ведомстве на тот момент обсуждали возможность запуска «пилотного» проекта.

В начале 2022-го к вопросу вернулись эксперты ЦЭККМП на одной из научно-практических конференций. Советник руководителя центра Мария Авксентьева, дискутируя с коллегами о возможном будущем таблетированных онкопрепаратов, высказала мнение, что выводить такие препараты из ОМС не стоит. Разумно, по ее словам, было бы разработать новые регламенты работы дневных стационаров, позволившие выдавать таблетки пациентам на дом, но с контролем лечения.

Фото: bcht.berkeley.edu

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