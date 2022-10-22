Novartis инвестировала в биотехнологическую компанию Orionis Bioscience

Американская биотехнологическая компания Orionis Biosciences, занимающаяся разработкой высокоселективных методов для лечения рака, привлекла $55 млн на реализуемые программы иммуноонкотерапии. Среди инвесторов – швейцарская фармкомпания Novartis, хедж-фонд Cormorant Asset Management и другие инвестиционные фонды.

Точная сумма вложений со стороны Novartis и других инвесторов не называется.

Таким образом, Orion Biosciences завершила последний раунд финансирования. Привлеченный капитал компания направит на расширение портфеля разработок, а также переход программ иммуноонкотерапии в стадию клинических испытаний.

Компания Orionis Biosciences основана в сентябре 2015 года в Уолтеме (штат Массачусетс). Организация специализируется на разработке препаратов для лечения онкологии, а также на программах иммунотерапии рака. Orionis Biosciences создала технологические платформы A-Kine (по разработке цитокинов для запуска противоопухолевого иммунного ответа) и Allo-Glue (класс молекул, обеспечивающих доступ к труднодоступным мишеням).

В марте 2020 года Novartis заключила четырехлетний договор с Orionis Biosciences, согласно которому швейцарская компания будет использовать платформу Allo-Glue для разработки лекарств из малых молекул.

В конце сентября 2022 года Novartis анонсировала обособление своего дженерикового подразделения Sandoz в самостоятельную компанию. Также Novartis собирается изучить предложения о покупке Sandoz, если таковые поступят. Продажи Sandoz составляют около 20% от общей выручки группы Novartis, составившей в 2021 году $52,87 млрд.

Novartis основана в марте 1996 года в результате слияния двух фармацевтических компаний – Ciba-Geigy и Sandoz. Novartis специализируется на рецептурных препаратах, применяемых в онкологии, неврологии, психиатрии и трансплантологии.

В 2010 году ГК «Новартис» объявила о стратегической инвестиционной программе в России. Первый фармацевтический завод полного цикла ГК «Новартис» в стране открылся в июне 2015 года на площадке «Новоорловская» в ОЭЗ «Санкт-Петербург». Объем инвестиций в строительство объекта составил $138 млн.