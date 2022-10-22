В аптеках не хватает антибиотиков широкого спектра

В аптеках стало сложно найти антибиотики широкого спектра действия на основе амоксициллина и клавулановой кислоты. Рецептурные препараты производят Sandoz, GSK, «Авва рус» и другие. Нехватка лекарств вызвана повышенным спросом: их покупают мобилизованные для своих аптечек, к тому же наблюдается сезонный рост спроса.

«Известия» отмечают сложности с наличием в аптеках Амоксиклава от Sandoz, Аугментина от GSK, Экоклава от «Авва рус» и Панклава от «Хемофарм».

Например, в сети «Горздрав» Амоксиклав в форме порошка для приготовления суспензии можно приобрести только в двух аптеках, Аугментин и Панклав – в одной. В «Еаптеке» и «Аптеке.ру» Аугментина и Экоклава нет, а Амоксиклав можно купить только в одной дозировке.

По данным DSM Group, продажи Амоксиклава с июля 2022 года снизились в два раза к аналогичному периоду прошлого года, а с начала года по 9 октября продано на 10% меньше упаковок этого препарата. В Ассоциации независимых аптек «Известиям» сообщили, что последняя поставка Амоксиклава была в июне, Аугментина – в июле.

В Росздравнадзоре утверждают, что в обороте на российском рынке находится более 13 млн упаковок препаратов на основе амоксициллин+клавулановая кислота, из них на Амоксиклав приходится более 5 млн упаковок, и не видят признаков дефицита препарата.

В Sandoz сообщили, что в условиях увеличения общего спроса на антибиотики некоторые лекарственные формы и дозировки Амоксиклава поставляются в объемах, не обеспечивающих возросшую потребность. Аугментин продолжает ввозиться в Россию, следующая поставка ожидается до конца 2022 года, ответили в GSK.

После начала объявления частичной мобилизации в аптеках повысился спрос на препараты и медизделия для военнослужащих, например, на кровоостанавливающие жгуты, перевязочные, гемостатические средства. ФАС России обещала реагировать, если обнаружится необоснованное повышение цен на них.

В госкорпорации «Ростех» предложили расширить аптечку для военнослужащих. Сейчас она включает четыре позиции – жгут Эсмарха кровоостанавливающий, пакет перевязочный, средство перевязочное гемостатическое стерильное и средство для дезинфекции (таблетки). В «Ростехе» предложили добавить туда медицинский жгут-турникет, противоожоговые средства, перевязочную косынку, антибиотики, пластырь, бинты, компрессионный бандаж, ножницы для разрезания одежды, декомпрессионную иглу, обезболивающие, противошоковые препараты.